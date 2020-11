Incendio nella casa di campagna: distrutto un camper e il deposito, feriti 2 gatti

ORGIANO - Incendio in via Barbagnoli a Orgiano nel cortile di un’abitazione di campagna, che ha bruciato un camper e dei locali attigui adibiti a ricovero attrezzi e foraggio per piccoli animali: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Lonigo e Vicenza con due autopompe, un’autobotte e sette operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno coinvolto anche due bombole di GPL, di cui una scoppiata prima dell’arrivo delle squadre.

Le fiamme hanno completamente distrutto l’autocaravan oltre a gravemente danneggiare i vicini locali adibiti a deposito. Le squadre hanno provveduto alla bonifica, rimuovendo tutto il materiale. Feriti due gatti nelle fasi iniziali dell’incendio, che sono stati affidati alle cure di un veterinario. Le cause del rogo di probabile natura elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 4 ore.

