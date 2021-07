Vietato consumare alcolici all'aperto fino al 31 luglio: si rischia una multa da 200 euro

VICENZA - A Vicenza è stato prorogato, fino al prossimo 31 luglio, il divieto di consumo di bevande alcoliche all'aperto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. La decisione è stata ufficializzata dal sindaco della città Francesco Rucco che questa mattina ha firmato l'ordinanza di proroga con l'obiettivo di prevenire gli assembramenti in ottemperanza alle misure anti-contagio Covid e garantire la convivenza con i residenti. Da tale divieto sono esclusi l'interno e le aree concesse o adibite a plateatico, dei locali e i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di bevande alcoliche. L'importo previsto per il pagamento della sanzione è pari a 200 euro. «Grazie alla collaborazione con i gestori dei locali - precisa Rucco - durante il mese di giugno l'ordinanza ha dato buoni risultati. Abbiamo ritenuto utile prorogarne la validità come misura deterrente volta ad eliminare comportamenti di abuso di alcol e assembramenti in città, a tutela dei cittadini e del decoro urbano».