Orange 1 Basket Bassano, in arrivo il nuovo ds: si tra Giacomo Rossi dalla Stella Azzurra Roma

L’Orange 1 Basket Bassano sta pensando in grande. In un momento di grande stasi per il mondo dello sport dovuto al Covid -19, la societá di pallacanestro bassanese ha deciso di puntare forte per la prossima stagione. Dal cambio di nome per tornare alle origini, con l’abbandono di Oxygen e dei colori bluargento, alla richiesta di ripescaggio per la Serie B, all’ampiamento del settore giovanile con l’apertura a due annate di minibasket, le novitá ora arrivano a livello dirigenziale.



Dopo l’addio (abbastanza a sorpresa) del direttore tecnico Enrico Marin, uno degli “originals” del progetto Oxygen, legato alle giovanili e alla crescita dei talenti, era rimasto un importante vuoto nell’organigramma arancionero. Ed ecco che il possibile nome del sostituto arriva da "Sportando", importante pagina web specializzata in pallacanestro, ed è un nome molto importante a livello nazionale: si tratta di Giacomo Rossi, direttore sportivo e responsabile del reclutamento della Stella Azzurra Roma, forse uno dei settori giovanili piú importanti a livello italiano e europeo.



Giacomo Rossi, ex Siena come l’attuale allenatore della prima squadra Francesco Papi, è un nome molto conosciuto nel panorama della palla a spicchi italiana, votato nel 2017/18 come il miglior dirigente di Serie B, uno che da sempre sa lavorare con i giovani e svilupparli. Per lui si parla addirittura di un contratto di cinque anni a Bassano del Grappa, segno che i progetti per il futuro sono veramente importanti.



Secondo Sportando, il Basket Bassano avrebbe come obbiettivi, oltre all’approdo in Serie B, di “diventare punto di riferimento in Europa per tutti quei giovani che vogliono approdare in NCAA (il famoso campionato universitario americano, la miglior competizione al mondo per i giovani tra i 18 e i 22 anni ndr)” con Rossi a guidare il processo.



Un progetto ambizioso, un ulteriore step per una societá che vuole continuare a puntare sui giovani e farli crescere. © RIPRODUZIONE RISERVATA