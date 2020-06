Maltrattava pazienti disabili, indagato operatore sanitario

VICENZA - Un operatore socio sanitario, in servizio in una residenza sanitaria del vicentino, è indagato per maltrattamenti sia fisici che psicologici nei confronti di alcuni pazienti disabili ospiti della struttura. L'attività investigativa della squadra mobile della Questura di Vicenza ha permesso alla Procura di emettere nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, nonché lì'interdizione a esercitare per un anno la professione di operatore socio sanitario.



L'indagine, avviata in seguito ad alcune specifiche segnalazioni, ha permesso di ricostruire i comportamenti violenti che l'uomo teneva all'interno della casa di riposo. Le intercettazioni audio e video, autorizzate dal Gip, hanno documentato e registrato alcuni episodi di maltrattamenti nei confronti dei disabili.