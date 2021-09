Fiaccolata per ricordare Rita, il ritrovo nel piazzale dove il marito l'ha ammazzata

NOVENTA VICENTINA - Una fiaccolata per ricordare Rita Amenze la donna uccisa venerdì mattina nel piazzale della ditta dove lavorava, la Meneghello Funghi di Noventa Vicentina. Il ritrovo è fissato per mercoledì 15 settembre alle 20.30 nel parcheggio del Superstore Migross di Noventa Vicentina. L'invito degli organizzatori è quello di portare con sé una candela da accendere per ricordare la 30enne nigeriana assassinata venerdì mattina con alcuni colpi di pistola.

APPROFONDIMENTI DELITTO DI VILLAGA Un caffè al bar prima di uccidere la moglie, poi la fuga e... VICENZA Rita Amenze, prima dell'omicidio l'ex marito ha preso un... LE INDAGINI Omicidio di Noventa Vicentina, martedì l'interrogatorio di... NOVENTA VICENTINA Omicidio di Noventa. In fuga dopo l'omicidio della moglie,... NOVENTA VICENTINA Agguato al lavoro, 30enne freddata da 4 colpi: ex-marito in fuga... TENTATO OMICIDIO A GORIZIA Tentato omicidio a Gorizia. L'amore finisce ma lui non lo... DELITTO DEL GARDA Trovata morta in casa, Chiara aveva uno straccio imbevuto di... OMICIDIO NEL VERONESE Chiara, trovata morta dal fidanzato, il vicino di casa confessa:... OMICIDIO NEL VERONESE Omicidio a Verona. Chiara ha lottato con l'assassino. E lui ha...

Al momento del ricordo hanno annunciato la loro presenza i sindaci di Villaga Eugenio Gonzato, comune dove Rita viveva assieme al marito Pierangelo Pellizzari ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato, e il primo cittadino di Noventa Vicentina, Mattia Veronese. I sindaci hanno annunciato anche l'apertura di un conto corrente di solidarietà a favore delle tre figlie che vivono in Nigeria per cui la vittima era pronta a chiederne il ricongiungimento in Italia.