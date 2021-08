Oltre mezzo secolo per una ciclabile di soli 5 km: al via lo studio per la pista da due milioni di euro

VICENZA - Si racconta che siano 60 anni che l'aspettano. Finalmente per i residenti di Casale il momento è arrivato. Dopo oltre mezzo secolo avranno la loro pista ciclopedonale. E' pronto lo studio di fattibilità di quasi 2 milioni di euro - 1,8 per la precisione - per il percorso di poco meno di 5 km destinato a collegare via Martiri delle Foibe a strada Pelosa. Lungo strada di Casale, quartiere di 1500 abitanti alle porte di Vicenza, verrà realizzata l'attesa pista finanziata da Comune e altri soggetti tra cui la Regione. Circa 400 mila euro a chilometro per mettere in sicurezza la frazione, attraversata da 600 veicoli l'ora e 6 mila al giorno, di cui il 25% di traffico pesante.

Il progetto si svilupperà in 8 fasi. «Partiremo subito con lo stralcio fino a strada dei Pizzolati - annuncia l'assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron - con un investimento del Comune di 180 mila euro, e con quello fino alla chiesa di Casale, per il quale l'amministrazione metterà 20 mila euro e chiederà un contributo alla Regione di 80 mila euro».