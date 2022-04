Olimpico e musei aperti non stop. A Santa Corona esposta la reliquia della Spina

VICENZA - Dal teatro Olimpico alla basilica palladiana, da palazzo Thiene alla chiesa di Santa Corona dove, per l'occasione, verrà esposta la reliquia della Spina.

Aperti per Pasqua, compreso il lunedì dell'Angelo. Per le festività, i musei di Vicenza strizzeranno l'occhio a cittadini e turisti. Di più. Fino al primo maggio, Festa dei lavoratori, non è previsto alcun giorno di chiusura. Monumenti accessibili anche a Pasquetta e lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione. La mostra

“La Fabbrica del Rinascimento” in basilica - ingresso dalle 10 alle 18 - è stata prorogata fino all'8 maggio, mentre le gallerie di Palazzo Thiene - ex sede della Banca popolare di Vicenza e ora di proprietà comunale - saranno aperte non solo dal giovedì alla domenica, ma anche anche il 18 e 25 aprile, dalle 9 alle 17.

L'Olimpico, la pinacoteca del Chiericati, il museo Naturalistico Archeologico saranno accessibili dalle 9 alle 17, il museo del Risorgimento e della Resistenza dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ingresso gratuito). Proprio in questi in giorni in basilica è stata scoperta una targa per ricordare che è un monumento nazionale. Quanto a palazzo Thiene, il Comune ha stanziato 25 mila euro per l'allestimento, all'interno di una sala, di una quarantina di opere di Nereo Quagliato, gran parte donate da Armando Peressoni e 9 dall'artista stesso al Comune e ora conservate al Chiericati. Informazioni sui biglietti per i musei sul sito www.museicivicivicenza.it, ai numeri 0444320854 e 0444222855 e alla mail iat@comune.vicenza.it.