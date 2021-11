Disoccupata, a 50 anni trova lavoro full time grazie allo "sportello" comunale

MUSSOLENTE - Trovare un lavoro è abbastanza complicato, specie a una certa età, ma dei servizi "inventati" sul territorio si dimostrano assai utili. Il piccolo comune di Mussolente, poco più di 7mila abitanti, nel Bassanese ai confini con la Marca, ha attivato uno specifico sportello, che è stato molto importante per una cinquantenne del posto che era disoccupata da tre anni. L.C., misquilese doc che preferisce non rivelare la sua identità, lavorava in un'azienda locale e dopo il licenziamento, passato l'iniziale scoramento, si era messa a inviare decine e decine di curricula alle aziende del territorio nella speranza di trovare un’occupazione. Poche le risposte, e poi la pandemia aveva complicato tutto, limitando le speranze di trovare un'impiego.

Poi ha l'occasione di conoscere lo "sportello carriera professionale" attivato dal Comune. Quel contatto si rivelerà la scelta giusta. «Ho avuto un primo colloquio con la responsabile Giulia Mastropirro che gestisce il progetto. Abbiamo così sistemato e adeguato il mio curriculum dandogli maggiore chiarezza e potesse essere accattivante e rendere giustizia al mio profilo professionale. In un secondo incontro ho acquisito più conoscenze su come cercare lavoro, puntando su passaparola, agenzie per il lavoro, sui nuovi mezzi digitali e sui motori di ricerca dedicati al lavoro. E’ stato molto importante».

Così L.C. ha proseguito la sua ricerca. Dopo qualche mese, a ottobre, è stata la stessa responsabile dello sportello a segnalarle un’opportunità di lavoro coerente col suo profilo. Ha inviato il curriculum vita e dopo tre giorni ha avuto il colloquio. La settimana dopo è stata assunta dall'azienda misquilese. «Da un mese svolgo questo nuovo lavoro full time: l’azienda mi ha dato fiducia e mi sono rimessa in gioco a 50 anni - spiega L.C. -. Nel mio caso lo sportello è stato fondamentale, anche per lapproccio professionale e la positività che vi regna».

L'amministrazione comunale crede nel suo sportello e, spiega la vicesindaco Valentina Fietta (nella foto col sindaco Montagner), si impegna a continuare ad investire nell'iniziativa, cercando di aumentare ancora il bacino di utenza. D'altra parte, aggiunge Fietta, i dati di quanto fatto finora sono interessanti: 74 persone hanno a vario titolo interagito con lo sportello, e di queste è stato fatto uno screening telefonico a 65 dopo di che sono stati progrannati colloqui con 46 persone, 18 uomini e 28 donne: 11 sono under 30, 11 tra i 30 e i 40, 11 tra i 40 e i 50 anni e 13 over 50; 17 i cittadini stranieri.

Dei 46 soggetti, 16 sono stati presi in carico con percorsi di 6 ore, di cui 9 sono conclusi, 3 utenti hanno iniziato l'assegno per il lavoro con enti accreditati e 25 hanno svolto un primo colloquio e continuano autonomamente la propria ricerca, con contatti via mail o telefono per dubbi e chiarimenti. 15 persone dichiarano - si legge in una nota comunale - che la propria situazione lavorativa è migliorata grazie alla firma di contratti a tempo determinato o indeterminato.