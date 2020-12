La città ai piedi della Madonna di Monte Berico per i malati di Covid

VICENZA - Da inizio pandemia sono 1.044. Nel Vicentino il numero dei decessi legati al Covid-19 non accenna a calare. Elevato anche il numero dei ricoverati: 344 in area non critica e 44 in terapia intensiva.

La comunità ha deciso così di chiedere aiuto alla Madonna di Monte Berico. L'appuntamento è per venerdì 18 dicembre alle 17 al santuario mariano. Il vescovo Beniamino Pizziol celebrerà una “messa di intercessione per tutti i malati in questo tempo di pandemia”. Una supplica voluta dalla Diocesi con il patrocinio del Comune e promossa da diverse realtà locali come la onlus “Angeli Berici per la chirurgia pediatrica”.

Prevista la presenza di autorità civili e militari tra le quali il sindaco Francesco Rucco, il prefetto Pietro Signoriello, il direttore dell'Azienda Ulss 8 Berica Giovanni Pavesi e i comandanti di Polizia locale, Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e Polizia di stato. «La città si stringerà simbolicamente in questo momento difficile per affidarsi alla clemenza e all'intercessione della Madonna di Monte Berico che in passato ha salvato i vicentini da pestilenze e carestie», commenta il primo cittadino. Le offerte saranno destinate a famiglie e persone in difficoltà economica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA