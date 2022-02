Notte brava di 5 ragazzi, distruggono strutture delle giostre e rubano armi ad aria compressa. In tre giorni presi e denunciati

BASSANO - Verso le 2 e mezzo e le tre della notte di sabato scorso si sono sbizzarriti a fare 30mila euro di danni e più alle strutture delle giostre in prato Santa Caterina. Nel parcheggio della "conca" hanno distrutto box e postazioni, sfasciando serrande, spaccando finestre e anche il cristallo di un camion. Mentre i giostrai dormivano tranquilli alla vicina caserma Fincato, i cinque balordi si sono scatenati creando un mucchio di danni.

E se ne sono andati portandosi via dal tiro a segno pistole e fucili ad aria compressa, tirapugni, e altri oggetti arraffati durante il raid. Se ne sono andati sicuri di averla fatta franca ma la polizia locale, incrociando diversi filmati delle varie telecamere, ha capito di chi si trattava. In particolare un giovane, forse il capetto della banda, che già le forze dell'ordine avevano conosciuto nel passato.

Gli agenti sono perciò andati a prenderlo, in casa gli hanno trovato la refurtiva. Ha così dovuto spiegare chi erano stati i "colleghi" della notte brava e altri quattro sono finiti nella rete. «I cinque, tutti maggiorenni, dai 18 anni in su - ci dice l'assessore alla sicurezza Claudio Mazzocco - sono stati denunciati per danneggiamento aggravato e furto, e adesso dovranno pure pagare i danni che hanno fatto. Fossero stati minorenni, avrebbero dovuto tirare fuori i soldi i genitori, stavolta invece tocca a loro ma magari qualche famiglia dovrà aprire il borsellino».

Secondo Mazzocco uno è uno studente, un altro lavora, un paio non fanno nulla. Almeno uno opera nello spaccio. Si tratta di un quinquetto composito, un paio sono italiani, due italo-stranieri, uno straniero. Può essere che il gruppo si sia formato perché uno dei cinque aveva ceduto un po' di coca ad alcuni degli altri. «I tempi sono stati veloci, loro hanno combinato l'assalto nella notte tra sabato e domenica, mercoledì scorso avevamo già concluso accertamenti e interrogatori e formalizzato la denuncia» dice l'assessore. Che aggiunge come funzionano le operazioni di controllo e prevenzione delle varie baby o non baby gang: «Quando si individua un gruppo di potenziali teppisti lo si osserva, si prendono le misure, poi si interviene con 7 o 8 agenti. Si identificano, si fanno le foto delle carte d'identità».