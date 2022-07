La Macarena in piazza, il jazz ai chiostri, la cena a mezzanotte: torna la Notte bianca

VICENZA - In piazza dei Signori si esibiranno i Los Locos, il gruppo vicentino celebre per la Macarena. Ai chiostri di Santa Corona si potrà ascoltare musica jazz e vedere un film. E per chi è appassionato di illustrazioni, ecco quelle allestite nel grande salone della Basilica palladiana, aperta fino alle 23.

APPROFONDIMENTI SERIE TV Ciak, si gira: Vicenza diventa un set televisivo per la fiction con... VICENZA Sindaco e Palladio in versione Lego: conto alla rovescia per... VICENZA La storia della basilica palladiana raccontata in un cubo: ecco... VICENZA Notte bianca "blindata" con decine di agenti: festa per 25...

Si chiama Magika, ma si legge Notte bianca. E' quella che il 15 luglio - dopo due anni di stop a causa del Covid - animerà il centro di Vicenza e non solo. Sì perché in Fiera, per la rassegna Relazionésimo, è previsto lo spettacolo di Giorgio Panariello che inizierà alle 21.30. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti. I più raffinati avranno l'occasione di assistere alla performance non stop di suoni e luci del teatro Olimpico (alla mezza di ogni ora), mentre al giardino dell'Astra e in biblioteca Bertoliana le famiglie con bambini si imbatteranno in varie rappresentazioni teatrali. In piazza delle Erbe si ballerà fino alle 2, rigorosamente con le cuffie.

Chi ama fare le ore piccole, non avrà problemi a sorseggiare un drink o cenare fino a mezzanotte in quanto bar, ristoranti e negozi rimarranno aperti fino a tardi. «E' un momento che regaliamo al tessuto commerciale e agli esercizi pubblici ma soprattutto ai vicentini che attendevano dal 2019 il ritorno di questa iniziativa», commenta l'assessore al turismo Silvio Giovine. «La cultura - aggiunge la collega Simona Siotto - sarà presente con l'apertura eccezionale di moltissimi luoghi, dalla basilica alla Bertoliana fino ai chiostri di Santa Corona e all'Olimpico».