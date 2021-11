Blitz no Tav nel cantiere vicentino: attivisti travisati e in tuta bianca smontano le reti

VICENZA - Blitz del movimento No Tav all'area del futuro cantiere dell'alta velocità nel Vicentino, dove una cinquantina di persone, in tuta bianca, e con il volto coperto, ha sabotato l'area smontando le reti di recinzione e scrivendo con lo spray verde alcuni slogan contro l'opera ferroviaria. L'azione è stata compiuto da attivisti del movimento No Tav e di Rise up for climate Justice, nei pressi del futuro cantiere tra Montecchio Maggiore (Vicenza) e Altavilla Vicentina.

APPROFONDIMENTI IL SUMMIT Alta Velocità, sindaci a consulto sulle tratte da Vicenza per... VICENZA Pronto il progetto Tav: 6 km per 1,75 miliardi, stazione in Fiera e... INFRASTRUTTURE FS, al via gli lavori della tratta alta velocità... PADOVA Rete ferroviaria italiana conferma progetto alta velocità su...

Il traffico lungo la linea ferroviaria Verona- Padova è stato sospeso per un breve lasso di tempo, per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. Sui fatti indaga la Digos della Questura di Vicenza. Giusto ieri si era svolto il summita tra la Regione e i sindaci vicentini interessati al passaggio della tratta di alta velocità.