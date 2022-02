Venerdì 11 febbraio lutto cittadino per l'industriale Amenduni: funerali in duomo

VICENZA - Venerdì 11 febbraio a Vicenza è lutto cittadino in memoria di Nicola Amenduni, storico titolare delle Acciaierie Valbruna, scomparso all'età di 103 anni. È il tributo che il sindaco Francesco Rucco ha voluto rendere al grande imprenditore e benefattore cittadino nel giorno delle esequie, che si terranno in Duomo alle 10.45.

Venerdì, quindi, le bandiere dei palazzi comunali saranno a mezz'asta in ricordo di un «industriale d'altri tempi - come l'ha definito il sindaco - brillante nella conduzione imprenditoriale e generoso con la sua comunità».

Oltre a guidare per decenni un'azienda e un gruppo che attualmente contano 2500 dipendenti e 42 filiali nel mondo, Amenduni si è sempre distinto per una grande attenzione ai bisogni della comunità, dando vita, tra l'altro, alla fondazione Valbruna Onlus e partecipando alla nascita della fondazione San Bortolo a sostegno dell'ospedale cittadino.