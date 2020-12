Gli abeti crollano sotto il peso della neve: chiusa la strada tra Bassano e Asiago Foto

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - La notte scorsa, intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada della Fratellanza, che collega Bassano ad Asiago, per la caduta di alberi sulla sede stradale. La squadra ha liberato la strada tagliando gli alberi caduti per le ultime abbondanti nevicate. A scopo precauzionale chiusa la strada che da Cesuna porta a Canove per la pericolosità di caduta di abeti, appesantiti dalla neve.

A Cortina mezzo metro di neve caduto in 24 ore, 75 cm sull'Altopiano di Asiago, 50 ad Alleghe e Falcade

Ultimo aggiornamento: 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA