VICENZA - Neonato di 16 giorni ricoverato per Covid all'ospedale Santorso insieme alla mamma, non vaccinata, che lo ha contagiato - come spiega il dottor Massimo Scollo sui quotidiani locali. Il bimbo ha la polmonite e riceve ossigeno ad alti flussi. Ma negli ospedali del Vicentino, il Santorso e il San Bortolo, in totale sono ricoverati 11 bambini, 4 dei quali sotto i sei mesi, segno che il virus non risparmia neppure i più piccoli.

