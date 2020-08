Da spalla a spalla? No, da bocca a bocca; nei musei cambia la distanza anti-Covid

VICENZA - Non più da spalla a spalla, ma da bocca a bocca. Cambia il calcolo della distanza tra le persone per evitare il Covid-19 e i musei ringraziano. Sì, perché monumenti come basilica palladiana e teatro Olimpico vedranno aumentare la capienza di visitatori e spettatori.



Arte e cultura cittadina si adeguano alle nuove linee guida del governo in materia di contagi. «Confidiamo di dare una risposta importante sia agli organizzatori degli eventi sia agli spettatori, dal momento che la qualità delle proposte tra agosto e settembre, tra le quali Vicenza in lirica e il ciclo dei Classici, è alta e molti spettacoli erano o sono già sold out», commenta soddisfatta Simona Siotto, assessore alla cultura del capoluogo.



Ecco come cambieranno gli accessi. All'Olimpico potranno entrare 210 persone anziché 100, nel salone della basilica 90 anziché 72, in quello di palazzo Chiericati 77 invece di 55. E ancora: nel giardino dell'Olimpico 110 (prima erano 56) e nella sala dei chiostri di Santa Corona 65 (non più 35), Infine all'auditorium del museo Risorgimento e della Resistenza si passerà da 31 a 53 persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA