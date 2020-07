VICENZA - Quasi una multa al giorno da 300 euro. Vita dura per i furbetti dei rifiuti. Quelli che abbandonano i sacchetti fuori dai cassonetti o che li conferiscono scorrettamente senza separarli.



Segnalazioni dei cittadini e telecamere mobili non perdonano. Da giugno a oggi a Vicenza sono state quasi 50 le violazioni accertate dalla polizia locale. Per la precisione sono 46, di cui 43 da 300 euro e 3 da 50.



Da viale Trieste ai Ferrovieri, dalla Riviera Berica a strada Sant'Antonino, le multe hanno colpito un po' tutta la città. «Si tratta di numeri elevati, a testimonianza del fatto che il contrasto all'abbandono dei rifiuti è diventato una battaglia di principio contro un'inciviltà che Vicenza non merita - spiega Simona Siotto, assessore con delega all'ambiente - E' fondamentale continuare a reprimere i comportamenti scorretti per riuscire ad avere una città più pulita e ordinata».



Insomma, la task force proseguirà. Da inizio anno, precisa il Comune, le contravvenzioni sono state una settantina. Ma in mezzo, è bene ricordarlo, ci sono stati oltre 2 mesi di lockdown per il Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA