Non si ferma all'alt e fugge sull'Audi non assicurata: 26enne senza patente multato di 6.500 euro e auto sequestrata

MONTECCHIO MAGGIORE - Alla guida di un'Audi tenta di fuggire ad un posto di controllo della Polizia locale dei Castelli dandosi alla fuga in via Madonnetta e accelerando improvvisamente. Poi - non contento - compie una serie di sorpassi ed altre manovre pericolose a velocità elevata. Inseguito e raggiunto dagli agenti, O. E, 26enne di nazionalità nigeriana, dovrà ora pagare 6.500 euro di sanzione a causa delle numerose violazioni commesse. Era senza patente di guida e l'auto non era neppure assicurata nè revisionata.

A bordo dell’Audi, al momento dei fatti avvenuti ieri pomeriggio 14 settembre, c’era anche un secondo passeggero. Entrambi sono stati accompagnati al comando della Polizia Locale dei Castelli dove, da successivi accertamenti e verifiche, è emerso che il veicolo (un’Audi) era anche sprovvisto di copertura assicurativa e revisione periodica. L’auto è stata sottoposta a sequestro, e a fermo amministrativo.

Il commento

«Le attività di controllo della nostra Polizia locale sulle strade continuano a rivelarsi preziose per la sicurezza e la tranquillità della nostra comunità - commenta il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula - Un plauso al lavoro dei nostri agenti».