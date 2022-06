Moto rubata tre anni fa, i carabinieri dopo lunghe indagini accusano tre ricettatori

VALDAGNO - La moto sparì tre anni fa. I ricettatori che la "gestirono" dopo il furto sono stati beccati adesso. Sono tre "vicini di casa", ovvero tre persone di 20, 22 e 31 anni che abitano proprio a Valdagno e nella vicina Trissino. Lui, il derubato, cittadino di Valdagno, ci aveva quasi messo una pietra sopra: nel novembre 2019, circa tre anni fa, ignoti gli rubarono il ciclomotore che aveva parcheggiato sotto casa in una via centrale della città della lana. L'uomo il giorno dopo presentò denuncia al comando della stazione carabinieri di Valdagno, forse con l’idea che i malfattori avrebbero potuta farla franca. Ma così non è stato.

APPROFONDIMENTI ROVIGO Ladri nel parcheggio dell'ospedale: rubate decine di marmitte... MONTEBELLUNA/SAN POLO Spaccio di droga e furto di una moto, giovanissimi nei guai LOREGGIA (PADOVA) Scappa dai vigili a 100 km/h con il ciclomotore: aveva rubato una... PADOVA Pezzi di ricambio per Ducati venduti su internet, ma erano rubati da... UDINE Stavano rubando una Fiat Punto parcheggiata in centro, due italiani...

Ieri infatti i militari valdagnesi, dopo un paziente lavoro di indagine, hanno denunciato i tre ricettatori di quel mezzo rubato ben tre anni fa. I tre, come detto di 20, 22 e 31 anni, secondo le indagini dell'Arma a vario titolo sono entrati in possesso del motociclo rubato nel 2019. I tre dovranno rispondere di ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza dinanzi all’autorità giudiziaria di Vicenza.