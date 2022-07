Mostra i genitali a una donna, il marito di lei gli sferra un pugno: la polizia lo blocca usando il taser

VICENZA - Un uomo di origine nigeriana avrebbe mostrato i propri genitali a una donna incontrata per strada: il marito di lei, gli avrebbe sferrato un pugno al volto tanto forte da farlo cadere a terra. È accaduto a Vicenza e sul posto è arrivata la polizia che si è messa alla ricerca del nigeriano, fuggito a piedi. Una volta individuato i poliziotti gli hanno intimato di fermarsi ma l'uomo ha continuato a correre minacciando gli agenti che sono ricorsi al taser per bloccarlo definitivamente: è stato arrestato. «La grave situazione di pericolo - il commento del questore di Vicenza Paolo Sartori - per l'incolumità del cittadino e della moglie, ancora gravemente scossa dall'accaduto ha reso anche in questo caso necessario l'utilizzo del taser. Lo strumento si è rivelato efficacissimo per rendere inoffensivo l'aggressore, consentendo di trarre in salvo la vittima e di arrestarlo in sicurezza senza alcuna conseguenza per altri cittadini».

APPROFONDIMENTI VICENZA-BASSANO Litiga con i familiari e si barrica in camera: i carabinieri usano il... SICUREZZA Taser in arrivo a Legnago, Este e Thiene. Molteni: «Strumento... ROVIGO Scossa al sistema della sicurezza: arriva il taser per carabinieri,...