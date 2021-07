VICENZA - Mercoledì pomeriggio, 7 luglio, stava facendo un percorso sterrato con la sua moto in una stradina impervia tra Alà dei Sardi e Buddusò, nel nord Sardegna, è caduto in una scarpata ed è stato ritrovato, morto, dopo un giorno. Si è conclusa in tragedia la vacanza di Nicola Lago, commerciante 51enne di Santorso, in provincia di Vicenza, appassionato di due ruote, esperto motociclista.

La scomparsa dell'uomo era stata denunciata ieri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati