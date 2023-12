Morto il professor Giuseppe Erle, fondatore e storico primario del centro anti diabetico dell'ospedale di Vicenza

VICENZA - Morto il professor Giuseppe Erle, riferimento storico per la diabetologia vicentina e veneta. È stato il fondatore e lo storico primario del centro anti diabetico dell'ospedale di Vicenza, Erle è venuto a mancare a poche settimane dal suo 91esimo compleanno. A ricordarlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia. «Ho appreso con tristezza della scomparsa del professor Giuseppe Erle, riferimento storico e importantissimo per la diabetologia non solo vicentina e veneta, professionista di fama nazionale. Negli anni di servizio - sottolinea il governatore - ha avuto modo di affermarsi e farsi apprezzare per le sue indiscusse doti di medico», nonché di «distinguersi per la carica di umanità con cui si poneva verso i pazienti. È stato un protagonista e un antesignano di quel modello di cura che guarda alla persona prima che al malato.