Dramma in azienda: trovato morto a 49 anni un operaio e padre di famiglia

ALTAVILLA VICENTINA - Tragedia nel Vicentino sul posto di lavoro. Come riportato da Il Giornale di Vicenza, nel primo pomeriggio di ierI, giovedì 18 giugno, un operaio della Morato Pane, nota azienda del settore agroalimentare di Altavilla Vicentina, è stato trovato senza vita nel piazzale esterno al magazzino. La vittima è Fabio Cecchetto, aveva 49 anni e viveva a Camisano, sposato e due figli minorenni. Da una prima analisi i carabinieri e i sanitari del Suem 118 propendono per un malore improvviso. A quanto pare l'uomo, che in quel momento era da solo, si trovava all'esterno dello stabilimento, nella parte posteriore del capannone. Ed è proprio lì che è stato ritrovato a terra dai colleghi che, disperati, hanno immediatamente lanciato l'allarme.