Addio a Matteo Quero, 55 anni, già assessore di Variati e consigliere provinciale

VICENZA - A 55 anni si è spento Matteo Quero, imprenditore e figura politica di rilievo per Vicenza. E' morto all'ospedale di Padova consumato da una grave malattia. Imprenditore, manager, figura politica a palazzo Trissino, fu tra l'altro assessore alla cultura con il sindaco Achille Variati, e anche consigliere provinciale. Di area liberal progressista, Matteo Quero ha segnato, da assessore, la creazione di importanti eventi musicali in città e negli anni '90 fu tra i promotori della rassegna Vicenza Jazz.

Fu anche amministratore di Amcps, l'azienda delle mucipalizzate cittadine. Ha parlato un linguaggio politico innovativo, legato al valore della cultura come spinta in più per la politica. Lascia tre figli, tra i quali Linda, in arte Shorelle, artista e cantante che ha avuto successo in Corea.