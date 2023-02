Malore mentre cercava legna nei boschi, 57enne di Valli del Pasubio morto davanti al figlio e agli amici

VALLI DEL PASUBIO (VICENZA) - Morto mentre era con il figlio e gli amici nei boschi vicino al rifugio Balasso a cercare legna. Un malore improvviso oggi, 11 febbraio, verso le 10 ha colpito un boscaiolo di 57 anni di Valli del Pasubio che si trovava a cinque minuti a piedi dalla strada principale quando si è accasciato a terra.

Il tentativo di rianimazione del figlio e degli amici

A nulla è servita la pronta reazione di chi era con lui che ha iniziato a praticargli le manovre di rianimazione in attesa dell'ambulanza. I sanitari, arrivati dalla strada sia dal cielo con l'elisoccorso di Verona emergenza, hanno preso in carico il 57enne ma non sono riusciti a salvarlo. La salma è stata recuperata con un verricello e trasportata nella piazzola del vicino rifugio.