Muore a 61 anni il colonnello Falerio, responsabile dell'ufficio legale del Comando forze operative Nord

CASSOLA/PADOVA - Si è spento in ospedale, ad appena 61 anni, dopo una grave malattia che lo ha consumato, il colonnello dell'Esercito Mario Michele Faliero, che è stato il capo dell'Ufficio giuridico legale del Comfopnord, il Comando Forze Operative Nord a Padova. Con la famiglia risiedeva a San Giuseppe di Cassola, in via Calibri. Proprio nella vicina parrocchiale oggi è stato celebrato il funerale dell'ufficiale. La salma è partita dall’ospedale di Bassano e dopo le esequie è stata tumulata nel cimitero della frazione San Zeno.

Mario Michele Falerio lascia la moglie Susanna, i figli Marco e Carlo, la mamma Antonietta, la sorella Mimma con Enzo, Vito e Alessandra. La famiglia ha ringraziato il personale dell'ospedale San Bassiano, in particolare la dottoressa Zanata, le infermiere Alessia ed Elena e le operatrici sanitarie per la dedizione con cui lo hanno assistito.