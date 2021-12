Cade dal tetto di una villetta in costruzione, a 54 anni perde la vita Aldo, dirigente sportivo ed ex consigliere comunale

SCHIO - Solo pochi giorni fa aveva scritto sui social un "grazie" per i suoi 33 anni di matrimonio, un anniversario felice. Oggi Aldo Trabucco, 54 anni, ex consigliere comunale di Schio (Vicenza), cittadina dove abitava, dirigente sportivo a livello dilettantistico, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto oggi a Malo, altro centro dell'Alto Vicentino. Secondo una prima ricostruzione Trabucco, presidente dell'A.S. San Vito Cà Trenta, stava lavorando sul tetto di una villetta in costruzione, all'interno di un cantiere edile, quando per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto da un'altezza di circa sei metri.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: dopo l'allarme di altri operai è intervenuto sul posto l'elisoccorso di Padova che l'ha trasferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni disperate, è sopravvissuto solo poche ore, nonostante il prodigarsi dei sanitari, che nel pomeriggio hanno dichiarato il decesso. L'uomo lascia la moglie e due figli. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Malo e dei tecnici dello Spisal dell'Usl n.7 Pedemontana che stanno accertando le cause dell'incidente.