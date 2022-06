BASSANO DEL GRAPPA - È morto a Bassano del Grappa Gianfranco Aquila, il re delle penne stilografiche, un gentleman, una persona di classe, come viene ricordato nei social. Aveva 79 anni. Era il titolare di Montegrappa e di Tibaldi, due marchi storici della scrittura, veri capolavori, impreziositi anche da oro e argento in passato dedicate anche alla rinascita del teatro veneziano della Fenice. Aquila, originario della Campania, acquistò nel 1981 la storica azienda bassanese fondata nel 1912 e la vendette al gruppo del lusso Richemont nel 2000. Per poi ricomprarla nel 2009: non poteva resistere senza la sua creatura. La produzione s'era allargata a molti altri oggetti del lusso e aveva prodotto anche una penna tempestata di diamanti messa in vendita nel 2003 da Harrod's a 1 milione e 100 mila dollari. Tra gli ambasciatori di Montegrappa figurano molte celebrità come lo scrittore Paulo Coelho, Quincy Jones e Sylvester Stallone, che aveva comprato una quota societaria così come Jean Alesi.

Nel 2011 Claudio Ruggiero aveva pubblicato la sua biografia intitolata Il signore delle penne. Il volume narra i percorsi di mestiere del giovane Gianfranco e le traiettorie di apprendimento che gli hanno insegnato a fare l'imprenditore, passando per le vicende professionali e umane dell'uomo che, suo malgrado, ha contribuito all'evoluzione della penna da strumento di scrittura a oggetto d'arte.



LEGAME

Ne viene fuori un quadro variegato e completo che evidenzia il legame con il padre (Leopoldo Tullio, il capostipite della famiglia), le passioni, i capricci, i vincoli e le paure con tante fotografie che lo ritraggono con Giovanni Agnelli, Fernanda Pivano, Alain Prost e Papa Giovanni Paolo II nell'atto di ricevere la penna stilografica per lui appositamente realizzata.

Le sue creature sono state testimoni anche di pagine di storia, come il passaggio dei poteri tra i leader russi Boris Eltsin e Vladimir Putin avvenuto con una «Dragon d'oro». Ma la lista delle celebrità s'allunga a Nicolas Sarkozy, David Grossman, Antonio Banderas, Bill Cosby, Lucio Dalla, Mohammed Al-Fayed, Stirling Moss ma anche Michael Jackson.

«Gianfranco Aquila, bassanese di adozione - sottolinea l'assessore regionale al lavoro del Veneto Elena Donazzan - ha rigenerato un marchio storico, Elmo, che poi divenne Penne Montegrappa. Fu capace di attrarre soci investitori internazionali di grande nome, rilanciando un'azienda che oggi rappresenta la penna del lusso ed è emblema della grande capacità artigiana riportata su scala industriale».