Tobia, studente di 23 anni, trovato morto in casa dai genitori

VICENZA - Trovato morto in casa a 23 anni: forse un malore legato a problemi di salute che lo affliggevano, ma la tragedia ha destato molto sconforto a Marostica: Tobia Pianezzola, studente universitario vicentino che avveva studiato a Trieste avrebbe compiuto 24 anni lunedì prossimo.



La tragica scoperta è stata fatta dai genitori, ieri pomeriggio. Lo hanno rinvenuto ormai esanime nel suo appartamento di via Gobbe. Sono stati purtroppo inutili i tentativi di rianimarlo.



Ancora non è stata fissata la data dei funerali e oggi il magistrato dirà se disporre l'autopsia © RIPRODUZIONE RISERVATA