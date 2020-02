Va a passeggiare e trova 40enne morto con la siringa infilata nel braccio

VICENZA - Dramma all'alba di oggi nel parco di Campo Marzo a Vicenza. Poco prima delle 7 un cittadino, che si trovava in zona per una passeggiata, ha notato un uomo a terra esanime, con una siringa ancora infilata nel braccio. A quel punto ha dato immediatamente l'allarme alle forze dell'ordine che hanno inviato sul posto un'ambulanza del Suem 118: i sanitari hanno provato a rianimare l'uomo ma ogni tentativo è stato vano.



Le prime indagini di polizia e carabinieri hanno consentito di risalire all'identità dell'uomo: si tratta di un 48enne, già noto alle forze dell'ordine per motivi legati agli stupefacenti.