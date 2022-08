Sossano, uomo trovato morto nel camper. Chi è la vittima: Giuliano, una vita alternativa e avventurosa

SOSSANO - Un po' bohémien, un po' giramondo. Col piacere di vivere da solo, senza problemi, di cavarsela. Purtroppo anche la morte è arrivata in perfetta solitudine, in quel camper probabilmente infuocato dal caldo e dall'afa. Giuliano Tosatto, 75 anni, ha concluso la sua vita libera nel vecchio mezzo, forse per un malore che lo ha sopraffatto. Nella zona di via Michelangelo i residenti che talvolta lo vedevano si erano preoccupati dopo che per alcuni giorni l'anziano non aveva più dato segni di sé. Infatti la polizia locale del Basso Vicentino del vicecommissario Paolo Sartori e i vigili del fuoco lo hanno trovato, ieri, in avanzato stato di decomposizione.

Un dramma della solitudine. Nel servizio tv di Tva alcuni residenti spiegano che lo vedevano, che viveva in condizioni difficili, nella calura di quel vecchio camper. Che forse si poteva fare qualcosa per contattarlo, capire quali bisogni avesse. Ma le cose sono andate così, d'altra parte non sempre si può intervenire su scelte di vita altrui.

Subito si è patrlato di morte misteriosa. Non si sapeva di chi fosse quel povero corpo. Poi la polizia locale è risalita alla sua identità. Giuliano Tosatto aveva 75 anni ed era originario di Sossano. Molti anni fa era andato a vivere in provincia di Varese, aveva svolto vari tipi di lavoro, poi era stato in Asia, in India e altri Paesi, interessato a scoprire le culture orientali. Tornato a Sossano da alcuni mesi, si era "accampato" nel suo camper. La sua vita alternativa e anche avventurosa si è conclusa lì dentro, in solitudine.

Foto di Giuliano Tosatto tratta dal servizi di Tva Videomedia ( https://www.youtube.com/watch?v=RQx1odpO6Pg&t=6s&ab_channel=tvavicenza )