Scivola nel canale col trattorino e annega: operaio 60enne stava tagliando l'erba sull'argine

COSTABISSARA - Un 64enne dipendente del Comune di Costabissara è annegato nella roggia che corre vicino alla ciclopista: l'operaio comunale stava tagliando l'erba, accanto alla pista ciclabile che corre lungo la strada, quando il piccolo trattorino tagliaerba del quale era alla guida è scivolato nel piccolo canale. Il tragico incidente mortale è avvenuto, verso le 13, in via Martiri della Libertà a Costabissara. L'uomo non è riuscito a liberarsi. La vittima è Antonio Fabris, 64 anni, operaio comunale. Lavorava per il municipio dal 1988, ovvero da 34 anni.

Ad accorgersi del mezzo in acqua è stato un automobilista, che transitando dalla strada ha visto il trattorino in acqua e ha chiamato subito in Comune. I primi ad intervenire sono stati gli agenti di una pattuglia della polizia locale, i quali hanno fatto la tragica scoperta e recuperato la persona. Il personale sanitario del Suem, giunto nel frattempo, ha provato a rianimare l’uomo, ma purtroppo il medico ha potuto solo accertarne e dichiararne la morte. I vigili del fuoco hanno operato per il recupero del mezzo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Non si esclude che all'origine dell'incidente sul lavoro via sia stato un malore. Sul posto i vigili del fuoco di Vicenza il Suem 118 e la polizia locale. Sul luogo della tragedia sono accorsi anche il sindaco Giovanni Maria Forte e la vicesindaca Maria Cristina Franco.