Addio a Agostino Pantusa, sindacalista di lungo corso della Cgil vicentina

VICENZA - Cordoglio nel mondo del lavoro vicentino per la morte di Agostino Pantusa, sindacalista di lungo corso nella Cgil, che se n'è andato a 75 anni. La Cgil, attraverso i suoi dirigenti provinciali Giampaolo Zanni, Chiara Bonato, Luca Rossi, ne ricorda la bontà d’animo e la disponibilità di una vita nell'impegnarsi a servizio delle persone che si rivolgevano a lui e quando l’organizzazione aveva bisogno della sua collaborazione.

Rientrato dall’Argentina, dove era emigrato con la famiglia, Pantusa ha lavorato prima come operaio negli impianti petroliferi, poi alla Mecc Alte, dove è stato rappresentante sindacale aziendale della Fiom Cgil (metalmeccanici) di Vicenza ed infine alla Sadi, dove è stato rappresentante sindacale aziendale della Fillea Cgil di Vicenza, il sindacato dell’edilizia e del legno. E poi ha lavorato in Cgil come sindacalista territoriale della Fillea. Dopo il pensionamento Agostino Pantusa ha continuato, come collaboratore, ad occuparsi della tutela dei lavoratori edili nei grandi cantieri della provincia, assieme ai compagni della categoria, ed è stato prezioso collaboratore anche dello Spi Cgil di Vicenza, il sindacato dei pensionati.

«Con la scomparsa di Agostino la Cgil vicentina perde un ex sindacalista - spiegano i tre dirigenti - che è stato parte della sua storia, e di lui rimarrà la grande generosità, l’attaccamento all’organizzazione e la militanza svolta con coerenza e senza cedimenti, anche nei momenti più difficili. Desideriamo ricordare l’impegno di Agostino anche in campo politico, come militante della Sinistra e del Pci, sempre in prima linea nelle lotte contro il fascismo, per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, per la democrazia, per la pace e per la giustizia sociale».

Il funerale martedì 8 febbraio 2022 alle 14.45 nella chiesa di Santa Bertilla di Vicenza.