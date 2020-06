Pasticcere muore all'improvviso al lavoro, tra le braccia di un collega

ASIAGO - Ha cessato di vivere tra le braccia di un collega. Così se n'è andato all'improvviso Angelo Rodeghiero, 47enne noto pasticcere di Asiago, stroncato da un malore.

Lavorava alla pasticceria “Vecchia Milano” di via Battisti da diversi anni e, come scrive Il Giornale di Vicenza, è stato trovato morto nei locali dell'esercizio: lo ha soccorso il collega Emanuele Cunico, dell'omonimo panificio, ma nonostante il primo soccorso e l'arrivo del 118 non c'è stato nulla da fare. © RIPRODUZIONE RISERVATA