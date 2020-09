Chiara, 39 anni, si accascia mentre corre: tre giorni tra la vita e la morte, poi si spegne

Ultimo aggiornamento: 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Stroncata a 39 anni durante una delle sue passioni, la corsa., impiegata al negozio di capi sportivi Montura, è collassata per un malore improvviso, proprio mentre stava facendo running a Magrè. Come riporta il Giornale di Vicenza, la giovane donna era una grande amante dello sport all'aria aperta, dalla corsa alle escursioni in montagna, allo sci d'inverno nel suo ambiente alpino.Durante la corsa, sabato scorso, all'improvviso Chiara si è accasciata a terra. Soccorso dal Suem, Chiara Miotto è stata ricoverata a Santorso, dove è stata tra la vita e la morte fino a ieri, martedì, quando ha cessato di vivere. Chiara lascia un grande vuoto per papà Gian Carlo, la sorella Eleonora, il fratello Francesco, e per i suoi amici che conoscevano il suo spirito sportivo e libero.