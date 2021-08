Sfonda il guardrail e precipita sui cantieri della Pedemontana: sbalzato fuori dall'auto muore all'istante

MONTECCHIO MAGGIORE - I vigili del fuoco sono intervenuti stasera, 3 agosto, lungo la rotatoria di Via Molinetto a Montecchio Maggiore per lo sfondamento del guardrail da parte di un'auto, finita nella parete della sottostante Pedemontana in costruzione: nell'incidente è deceduto un uomo.

I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con l'autogru, hanno messo in sicurezza l'auto rovesciata, mentre l'uomo sbalzato fuori dalla vettura, era già deceduto come accertato dal personale medico del Suem accorso con un'ambulanza e l'elisoccorso. Sul posto la polizia locale dei castelli per i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell'auto.