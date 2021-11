Si è spenta Anna Maria, vedova e "ispiratrice" di Rigoni Stern: aveva 99 anni

ASIAGO - Aveva 99 anni Anna Maria Rigoni Haus, vedova dello scrittore Mario Rigoni Stern. I funerali, in forma strettamente privata, si sono svolti ieri - 20 novembre - al cimitero di Asiago. Oltre ad essere la moglie e madre dei figli era stata anche la segretaria e, come la definiva scherzando Rigoni Stern, pure "la mia fidata autista".

I figli hanno rispettato la nota riservatezza di Anna che si è sempre tenuta fuori dalle luci della ribalta che hanno illuminato Mario dopo il grande successo dei suoi libri. Lei comunque aveva conosciuto i grandi intellettuali del Novecento da Italo Calvino a Leonardo Sciasia da Nuto Revelli a Primo Levi. In una delle rare interviste rilasciate da Anna e pubblicate nel 2010 - due anni dopo la scomparsa - sul Corriere del Trentino, su invito degli amici di Ars venandi, alla domanda se anche lei seguisse il marito nelle passeggiate e nelle battute di caccia aveva risposto: "Macchè seguire! Gli ho fatto amare io la caccia e sono stata io che ho portato in dote un fucile. La sua non era una famiglia di cacciatori, la mia sì. A 11 anni io andavo a caccia con mio padre".



Mario e Anna si erano sposati il 22 maggio del 1946. Dal loro matrimonio sono nati Alberico, Giovanni Battista e Ignazio.