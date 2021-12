Addio a Tiziana Nogara, grande esperta di gastronomia e titolare di una storica e famosa bottega della carne

SOVIZZO - A sessant'anni se n'è andata Tiziana Nogara, a causa di una malattia contro cui lottava da tempo. Notissima come gastronoma, esperta macellaia, anche presidente della categoria per un periodo, e conduttrice molto capace della storica bottega di Sovizzo, il Salumificio e Macelleria Nogara, attivo da 52 anni.

Sul profilo facebook di Tiziana Nogara, che risulta aver postato notizie e interventi gastronomici fino a non molti giorni fa, sono tanti gli interventi di cordoglio e di dolore, da parte di amici, colleghi, conoiscenti. Ecco i piùsignificativi. «Mi manchi già, manchi a tutti - scrive Ruggero -. Senza di te ci sembrerà di vagare nel vuoto, continueremo a cercarti e non ci stancheremo di far vivere il tuo ricordo finché vivremo». Mentre Gianluca Medici della pagina "Distinti salumi", voce del settore, commenta: «Il mondo gastronomico Italiano perde una delle pedine più importanti, sincere, generose e preparate che io abbia mai conosciuto: Tiziana Nogara della rinomata Macelleria Nogara a Sovizzo. Donna fantastica, custode di una tradizione intellettuale della gastronomia italiana per pochi intenditori».

«Cara Tiziana, sembra quasi irreale... - aggiunge Stefania -. Le lacrime rigano i nostri volti quando ripensiamo a te e iniziamo a ricordare i bei momenti trascorsi assieme... Ci assale la tristezza ma se ripensiamo al tuo sorriso e alle tue parole capiamo che non possiamo essere tristi, non dobbiamo piangere: tu sicuramente non lo avresti voluto. Sei tu che ci hai insegnato a vivere la vita sempre con il sorriso. Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato continuerà a sostenerci, nel tuo ricordo, rallegrando le nostre giornate. Ci mancherai Tiziana».