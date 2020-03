Suor Germana è morta: la cuoca di Dio aveva 82 anni, più famosa di Master Chef con "Le cartucce della suocera" Video cult

Suor Germana è morta: la cuoca di Dio, vicentina, aveva 82 anni. Negli anni 80 e 90 con le sue ricette dai nomi sorprendenti (tipo "le cartucce della suocera") aveva raggiunto un'enorme popolarità, maggiore di quella di uno chef stellato dell'epoca e nemmeno raggiungibile dagli attuali masterchef. Un successo segnata da oltre venti libri best seller fra i quali "Quando cucinano gli angeli!" e la celeberrima Agenda della casa. La religiosa, che si chiamava Martina Consolaro, si è spenta a Caronno Varesino il 7 marzo e i funerali in forma privata per le restrizioni dovute al coronavirus.



Columnist di Famiglia Cristiana e seguitissima anche su Radio Maria, prima della radicalizzazione dell'emittente, la religiosa padovana era entrata a 19 anni nel Famulato cristiano: arrivare nelle cucine di gran parte delle famiglie cattoliche italiane fu una conseguenza del suo impegno cristiano sociale nel seguire ed educare la donne lavoratrici e nel condurre una scuola per fidanzati. Il tono di voce basso, mai un'incertezza, metafore che ora sembrano datate ma che all'epoca colpivano anche il pubblico televisivo, Suor Germana è sempre stata assai diretta nel ribadire che in famiglia e nella società uomini e donne hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Una posizione tutt'ora coraggiosa. E in realtà finiva per seguirla anche chi non l'avrebbe mai ammesso. Rigorosa fino al dogma nel sottolinerare la necessità di non gettare nulla del cibo e di riutilizzare con fantasia ogni avanzo.



Il boom nel 1983 con Quando cucinano gli angeli, poi a cadenza annuale l'Agenda di suor Germana. Nel librerie ce ne erano colonne alte fino al soffitto, rinnovate di continuo. Ha tenuto rubriche anche per Visto e poi l'altissimo gradimento in tv: Mi manda Lubrano, Forum, I fatti vostri, il Festival di Sanremo nel 1999, Uno Mattina, Domenica In e Cominciamo bene.