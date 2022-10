Cadde nella roggia e annegò: Comune condannato a risarcire oltre mezzo milione. L'ex sindaco: «Sentenza choc, sarà impugnata»

ROSA' - Giulia Salvalaio, 88 anni, nel 2016, perse la vita in una roggia "killer". Nella notte del 24 settembre 2016 è uscita in vestaglia e pantofole e, come ricostruito dai periti, ha percorso 2,2 km fino alla zona industriale, in via del Lavoro, camminando sempre sul lato destro della strada e sul marciapiede fino a quando esso era terminato, vicino all’ingresso di una fabbrica. Le mancò la terra sotto i piedi e cadde nella roggia, tentò di rialzarsi ma un piede incastrato in una grata glielo impediva. Venne ritrovata senza vita nell'acqua.

Il tribunale di Vicenza ha giudicato il Comune di Rosà, dov’è successo il fatto nel 2016, responsabile del decesso dell’anziana condannandolo a risarcire i due figli con ben 415mila euro: oltre mezzo milione ma con le spese processuali. Il Comune è assicurato e la società assicurativa, Generali, farà ricorso, fanno sapere in municipio.

La roggia non era segnalata. La 88enne aveva sempre vissuto a Martellago, frazioni Maerne e a Olmo, dove abita tuttora uno dei figli, che aveva subito lamentato la mancanza di protezione di quel canale e, per fare luce sulla tragedia, tramite il responsabile della sede di Mestre Riccardo Vizzi, si è affidato a Studio3A, società specializzata nel risarcimento danni, che ora dà notizia dell'esito della sentenza. Insieme al figlio si era unita anche la sorella che vive a Rosà, a San Pietro, e che dal 2011 ospitava in casa sua l'anziana madre.

L'allora sindaco: «Sentenza choccante»

Paolo Bordignon, allora sindaco di Rosà, attualmente vicesindaco, conferma la condanna ma dice anche che si tratta di una sentenza choccante: «Noi siamo assicurati, quindi finanziariamente il Comune è tutelato, ma sicuramente gli avvocati delle Generali faranno ricorso e impugnazione. D'altra parte non voglio entrare negli aspetti umani della vicenda, i famigliari che avevano l'accompagnatoria hanno chiesto risarcimento. La signora aveva l'Alzheimer, con certificato, alle cinque e mezzo del mattino è uscita di casa e si è messa a camminare sulla ciclabile. La zona era illuminata, non si è accorta che a quel punto la pista finiva».

Inoltre, aggiunge Bordignon, questa sentenza può diventare una "bomba" per tutti i Comuni. «Se passa questo messaggio, che ci ha sconvolto, saranno grane per tutti i comuni. Noi siamo il comune dellle rogge, figuriamoci, di certo non possiamo recintarle tutte, sarebbero costi enormi e problemi per l'ambiente. E lo stesso per gli altri Comuni». Dopo i fatti il Comune mise una segnaletica di fine pista, Bordignon spiega però che la pista finiva nei pressi del cancello di una fabbrica. La grata, appoggiata in diagonale, era lì per fermare le foglie e creare un minimo di protezione.