Si incendia il tubo d'aspirazione: azienda tessile evacuata

MONTEGALDA - Fiamme in un'azienda tessile di Montegalda, oggi alle 17.30 in via Ponzimiglio, per l’incendio di un tubo di aspirazione, che ha bruciato la copertura a protezione del camino. L’azienda è stata subito evacuata per la presenza di fumo.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e 9 operatori, hanno spento del tutto il principio d'incendio le cui prime operazioni di estinzione sono state eseguite dalla squadra interna. Bruciata la copertura di onduline e parte della guaina del tetto vicino i camini interessati dalle fiamme. Sono ora in corso le operazioni conclusive dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dell’azienda.