A4, escono dal casello e il furgone prende fuoco: salvi tre operai, le fiamme danneggiano altre due auto

MONTECCHIO MAGGIORE - Alle 8 di oggi, 7 gennaio 2023, i vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio appena fuori il casello autostradale di Montecchio Maggiore per l’incendio di un furgone multivan, che si esteso ad altre due auto: nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente del furgone in compagnia di altri colleghi operai si è accorto che qualcosa non andava, è uscito dall’autostrada e si è fermato, mentre il furgone ha iniziato a fumare e prendere fuoco. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno spento le fiamme del mezzo andato completamente distrutto, danneggiata anche una lancia Y e parzialmente anche una terza auto. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.