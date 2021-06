Ragazzo di 15 anni vola con la e-bike nel dirupo profondo 15 metri

MONTECCHIO MAGGIORE - Un ciclista di 15 anni è caduto in un dirupo con una e-bike a Valdimolino di Montecchio Maggiore mentre stava percorrendo il sentiero N° 8 in salita con il padre. I pompieri arrivati da Arzignano hanno predisposto una calata e un operatore ha raggiunto nella scarpata profonda circa 15 metri il ragazzo che lamentava qualche dolore, ma era comunque in buone condizione fisiche nonostante il volo in mezzo alla vegetazione. Il giovane è stato imbragato e accompagnato nella risalita dai Vigili del fuoco. Il quindicenne è stato poi accompagnato dai genitori in Pronto soccorso per un controllo