Impatto tremendo tra auto sotto il cavalcavia a Montebello Vicentino: morta una donna, quattro feriti Foto

Ultimo aggiornamento: 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLO VICENTINO - Tremendo scontro tra due auto sotto il cavalcavia autostradale del casello di Montebello Vicentino: morta una donna, quattro persone ferite.L'incidente è avvenuto nella sera del 29 febbraio, poco prima delle 21. La squadra dei pompieri arrivata da Lonigo ha messa in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Croma rovesciata il conducente, il quale è stato stabilizzato dai sanitari per essere trasferito in ospedale. Niente da fare nonostante i soccorsi per la, una, dichiarata morta dal personale medico del Suem. Feriti il conducente e i due passeggeri dell'Audi A3, anche loro stabilizzati e trasferiti in ospedale dalle ambulanze intervenute da Lonigo e Arzignano. Sul posto la polizia stradale i carabinieri e la polizia municipale per la deviazione del traffico i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.