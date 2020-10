Stop alla movida di Monte Berico: ecco la prima zona rossa anti-Covid

VICENZA - Piazzale della Vittoria come una discoteca. Gente che ascolta la musica a tutto volume, balla e beve sui parapetti. Di notte il balcone di Monte Berico - complici le restrizioni legate al Covid-19 che costringono i locali pubblici a chiudere in anticipo - diventa teatro di una movida a cielo aperto.

Così il sindaco Francesco Rucco ha detto “basta”. In arrivo lo stop a sosta, bivacco, consumo di alcol e festeggiamenti dalle 21 alle 6 del mattino. «Sarà importante garantire l'attività del santuario e dei ristoranti, consentendo la sosta e l'accesso alle auto al piazzale della Vittoria, che non dovrà essere chiuso ma solo interdetto alla movida», spiega il primo cittadino.

A Vicenza nasce dunque la prima zona rossa destinata a evitare la diffusione del Coronavirus. L'ultimo Dpcm, infatti, dà facoltà ai sindaci, in caso di necessità, di intervenire sulla chiusura di aree, vie e piazze. Sul tema il confronto con il prefetto è serrato, anche per definire le modalità di controllo. «Non vogliamo intervenire a caso, ma con scelte ponderate in base alle situazioni di maggior rischio per la salute, cercando di evitare assembramenti», aggiunge Rucco.

Non è finita. «Sto valutando la possibilità di limitare l'orario di apertura fino alle 21 per i locali che si espongono al maggior rischio di assembramenti», precisa ancora il sindaco. Bar e ristoranti sono avvisati: «Dev'essere chiaro che le situazioni che dovessero presentare disordine, pericolo e maleducazione saranno costantemente monitorate».

