Due sorelle intossicate dal monossido in casa: colpa della segatura nel sottotetto Foto

Ultimo aggiornamento: 15:25

SOSSANO (VICENZA) - Due sorelle intossicate dal monossido di carbonio in casa. Le donne, ottuagenarie, sono state soccorse questa mattina, 21 dicembre, a Sossano, poco prima delle 9.30, nella loro abitazione in via Municipio.A dare l'allarme al Suem ladelle due anziane, che arrivata nell'abitazione ha notato che una delle sorelle non stava bene. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno appurato la presenza di monossido e sono andati alla ricerca della fonte. Intanto anche la seconda donna presente all'interno dell'appartamento è stata portata in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco ha individuato nell'origine del problema, dovuto a una. Gli operatori hanno provveduto al completo spegnimento e bonifica del luogo. Le cause dell'innesto della combustione sono al vaglio della squadra intervenuta.Presente sul posto il sindaco di Sossano per i risvolti sociali. Le due anziane non potranno tornare a casa fino a completo ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13 circa.