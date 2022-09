Con il monopattino al casello della Pedemontana: arriva la polstrada, giovane fermato

BASSANO - Con il monopattino all'entrata della Spv di Bassano. Un lettore ci scrive e ci manda una foto riguardante l'intervento della polstrada. Verso le 8.15 un ragazzo di colore con il monopattino intendeva probabilmente entrare in Superstrada pedemontana veneta, un'arteria a pedaggio, che è praticamente identica a un'autostrada.



E' stata chiamata la polizia stradale che è arrivata sul posto con una pattuglia per scongiurare il fatto. Probabilmente è stata anche emessa una sanzione. Andare con il monopattino su un'arteria ad alto scorrimento è pericoloso per la propria vita. In ambiente extraurbano i monopattini possono circolare soltanto sulle piste ciclabili o sui percorsi riservati alle biciclette.