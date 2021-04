Missionaria laica massacrata con un machete in Perù: colpita più volte mentre era a letto

VICENZA - Missionaria laica in Perù massacrata nel sonno a colpi di machete: Nadia De Munari è morta a 50 anni, per lei non c'è stato scampo. La donna era originaria di Schio. Nadia era missionaria per l’Operazione Mato Grosso, in particolaer operava nel centro “Mamma mia” di Nuevo Chimbote. I quotidiani locali parlano di una aggressione molto violenta, la vittima è stata colpita più volte a letto, avrebbero anche tentato di strangolarla con una corda. Quando gli altri volontari l'hanno trovata, dopo averla cercata perché non si era presentata alla preghiera della mattina, la donna era ancora viva: portata in ospedale a Lima, è stata operata per le lesioni alla testa, ma poco dopo è morta.