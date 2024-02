Montebello Vicentino. La prima assessora alla gentilezza d'Italia è Mirka Pellizzaro. La sua missione contro bulli e baby gang

MONTEBELLO VICENTINO - Mirka Pellizzaro, prima assessora alla gentilezza d'Italia.

Un nuovo, rivoluzionario incarico a Montebello Vicentino per Pellizzaro, già assessora all'istruzione, al sociale, alle politiche giovanili e alla parità di genere.

Il sindaco Dino Magnabosco ha infatti deciso di conferirle la delega alla gentilezza. Un'iniziativa che pone Montebello Vicentino all'avanguardia nella promozione di questo valore fondamentale, soprattutto tra le nuove generazioni.

L'obiettivo è ambizioso ma necessario: contrastare fenomeni dilaganti come bullismo e baby gang, educando i ragazzi al rispetto reciproco e alla cortesia. In un mondo spesso dominato dalla rabbia e dalla violenza, la gentilezza diventa un atto rivoluzionario, capace di innescare un cambiamento positivo.

Mirka, sempre in prima linea nella difesa dei valori più alti, ha accolto con entusiasmo questa nuova sfida: «Ringrazio il sindaco per la fiducia riposta in me con questa delega così importante».

La gentilezza non è un optional, ma un valore imprescindibile che dobbiamo coltivare con cura, soprattutto in un periodo come questo

«Insegnare ai ragazzi ad essere gentili significa costruire un futuro migliore per tutti noi, un futuro di rispetto, armonia e inclusione."

Laboratori nelle scuole, incontri con esperti e cittadini, campagne di sensibilizzazione. L'obiettivo è chiaro: far sì che la gentilezza divenga un valore condiviso da tutta la comunità.