Ragazzine minorenni ubriache durante il concerto "trap": il questore chiude la discoteca

VICENZA - Il Questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha disposto la sospensione della licenza e l'immediata chiusura per 15 giorni della discoteca «LIV», che si trova a Bassano del Grappa, per una serie di violazioni del consumo di alcol da parte di minorenni durante un concerto di musica 'trap'. Gli episodi risalgono allo scorso fine settimana, durante il concerto all'interno del locale, al quale hanno assistito circa mille persone, in gran parte minori. Il servizio di ordine pubblico predisposto per l'evento è stato costretto ad intervenire in quattro diverse occasioni per soccorrere altrettante ragazze minorenni in stato di ubriachezza tale da far richiedere l'intervento degli operatori delle Ambulanze del Suem 118 e l'intervento dei genitori, ai quali poi sono state affidate. Nel caso più grave, i sanitari sono intervenuti in soccorso di una ragazzina trovata alle ore 2.30 priva di sensi nei bagni del locale, sempre a causa del consumo di alcool, e ricoverata in osservazione al Pronto Soccorso dell'Ospedale «San Bassiano».